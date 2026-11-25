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25.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RTL. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 28,20 EUR.
Die RTL-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 28,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 28'833 Punkten steht. Die RTL-Aktie sank bis auf 28,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67'283 RTL-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2026 Kursverluste bis auf 28,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 0,35 Prozent sinken.
RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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