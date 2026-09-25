RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die RTL-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 30,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 30'998 Punkten steht. Bei 30,60 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 30,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,50 EUR. Bisher wurden heute 1'624 RTL-Aktien gehandelt.

Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 5,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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