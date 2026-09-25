RTL Aktie News: RTL gibt am Freitagnachmittag ab

Die RTL-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 30,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'977 Punkten liegt. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24'979 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 22,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,34 EUR. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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