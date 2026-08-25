RTL Aktie News: RTL am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 32,10 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'380 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 32,10 EUR. Bei 31,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'972 RTL-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 17,69 Prozent niedriger. Am 13.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,28 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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