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25.08.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

RTL Aktie News: RTL am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von RTL zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,80 EUR.

RTL
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Die RTL-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'119 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 32,10 EUR. Bei 31,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26'418 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 10,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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