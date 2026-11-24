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24.11.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Dienstagmittag mit Einbussen
Die Aktie von RTL gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 28,35 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 28,35 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'005 Punkten realisiert. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21'866 RTL-Aktien den Besitzer.
Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2026 bei 28,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,35 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 EUR je RTL-Aktie. Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,26 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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