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24.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von RTL gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,40 EUR ab.
Die RTL-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 28,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'245 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'485 RTL-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Mit einem Zuwachs von 37,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 EUR am 23.11.2026. Mit Abgaben von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 12.03.2027 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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