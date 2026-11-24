Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 28,45 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 28'912 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 28,15 EUR. Bei 28,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 36'175 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 37,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.11.2026 bei 28,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,05 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Am 16.03.2028 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,26 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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