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24.09.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

RTL Aktie News: RTL tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 30,80 EUR abwärts.

RTL
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Um 09:28 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'018 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,80 EUR aus. Bei 30,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 61 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 6,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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