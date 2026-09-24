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24.09.2026 16:29:00

RTL Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RTL

RTL Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RTL

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,85 EUR.

RTL
28.81 CHF -0.85%
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Die RTL-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 30,85 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'008 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 30,80 EUR. Mit einem Wert von 30,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 32'573 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 28,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,65 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,34 EUR belaufen. RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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