Um 12:28 Uhr rutschte die RTL-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 29,45 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 28'998 Punkten realisiert. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,25 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,00 EUR. Bisher wurden heute 18'176 RTL-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 32,43 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,26 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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