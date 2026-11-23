Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 29,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'822 Punkten notiert. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 30,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 6'457 Stück.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 23,46 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,30 EUR am 08.10.2026. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RTL dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,26 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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