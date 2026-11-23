Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,7 Prozent auf 28,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'275 Punkten notiert. Die RTL-Aktie sank bis auf 28,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69'915 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 27,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 EUR am 23.11.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 0,35 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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