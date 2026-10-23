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23.10.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 31,25 EUR abwärts.
Die RTL-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'978 Punkten steht. In der Spitze büsste die RTL-Aktie bis auf 30,95 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,40 EUR. Zuletzt wechselten 16'880 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,80 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,30 EUR am 08.10.2026. Mit Abgaben von 9,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,28 EUR je RTL-Aktie. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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