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23.10.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 31,15 EUR.
Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 31,15 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'036 Punkten realisiert. Bei 31,15 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 458 RTL-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,20 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 10,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,33 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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