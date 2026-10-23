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23.10.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

RTL Aktie News: RTL am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,45 EUR.

RTL
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Um 16:28 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,45 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'851 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 31,60 EUR. Bei 31,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 55'269 RTL-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 24,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 11,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,28 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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