RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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23.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 31,05 EUR.
Um 12:28 Uhr rutschte die RTL-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 31,05 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'411 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28'400 RTL-Aktien den Besitzer.
Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 7,25 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,34 EUR. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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