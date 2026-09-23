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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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23.09.2026 09:29:00

RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Vormittag auf rotes Terrain

RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,25 EUR ab.

RTL
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Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 31,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'591 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'659 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 19,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,84 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,34 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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