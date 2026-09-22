RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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22.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL zieht am Mittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 32,15 EUR.
Die RTL-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 32,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'724 Punkten notiert. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,15 EUR. Bei 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'888 RTL-Aktien.
Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Gewinne von 21,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 10,42 Prozent wieder erreichen.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,34 EUR ausgeschüttet werden. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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