RTL Aktie News: RTL verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die RTL-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 31,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'254 Punkten liegt. Bei 31,90 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 31,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,50 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 813 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 22,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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