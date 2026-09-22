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22.09.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit stabiler Tendenz

RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,75 EUR.

RTL
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Die RTL-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,75 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'628 Punkten tendiert. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,15 EUR an. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 31,50 EUR. Bei 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'568 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 18,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,29 Prozent.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je RTL-Aktie. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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