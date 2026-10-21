RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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21.10.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochvormittag südwärts
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 30,80 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 30,80 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'270 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 30,80 EUR. Bei 31,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'688 RTL-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 8,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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