RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'137 Punkten tendiert. Bei 31,70 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'367 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 9,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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