RTL Aktie News: RTL am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 31,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'257 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 31,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'368 RTL-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,00 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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