RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,35 EUR ab.
Die RTL-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'987 Punkten liegt. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8'652 RTL-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,40 Prozent. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 8,13 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet
RTL-Aktie verliert: Streaming-Erfolg gleicht Werbeflaute aus
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
12:29
|RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|RTL Aktie News: RTL am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|RTL Aktie News: RTL verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu RTL
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.