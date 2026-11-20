Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 30,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'070 Punkten steht. Bei 30,75 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'913 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 7,67 Prozent Luft nach unten.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie dennoch höher: Sender-Konzern senkt die Erwartungen, Werbemarkt bleibt schwach

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren eingebracht