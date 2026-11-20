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20.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von RTL gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 30,30 EUR.
Die RTL-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 30,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'018 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33'245 RTL-Aktien umgesetzt.
Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 28,71 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 28,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 6,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.03.2028 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,27 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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