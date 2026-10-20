RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Dienstagmittag ins Plus

Das Papier von RTL legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 30,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'072 Punkten steht. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 31,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'346 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). 26,62 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,30 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 8,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RTL.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,33 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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