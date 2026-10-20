RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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20.10.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Die Aktie von RTL zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 31,05 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 31,05 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'287 Punkten steht. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 31,15 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30'777 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 25,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit Abgaben von 8,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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