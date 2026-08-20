RTL Aktie News: RTL verbilligt sich am Nachmittag

Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'679 Punkten notiert. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 17'583 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Mit einem Zuwachs von 23,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,86 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RTL.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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