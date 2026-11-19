Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 30,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'040 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29'022 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 28,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2.04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die RTL-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.03.2027 erwartet. Am 16.03.2028 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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