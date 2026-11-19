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19.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 30,50 EUR nach.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 30,50 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'084 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 30,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'508 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 7,21 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 EUR. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die RTL-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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