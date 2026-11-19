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19.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 30,40 EUR ab.
Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 30,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'752 Punkten liegt. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 30,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 43'558 Stück.
Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 28,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,91 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die RTL-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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