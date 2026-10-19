RTL Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RTL

Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 30,15 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'521 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 30,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'936 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 29,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (28,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,14 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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