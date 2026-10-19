RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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19.10.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL gibt am Montagnachmittag ab
Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,60 EUR ab.
Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 30,60 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'355 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 30,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46'362 RTL-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR ab. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 8,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,33 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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