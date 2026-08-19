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19.08.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL tendiert am Nachmittag fester

RTL Aktie News: RTL tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,65 EUR nach oben.

RTL
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Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 31,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'843 Punkten steht. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,65 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13'652 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,22 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2026 Kursverluste bis auf 28,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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