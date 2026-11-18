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18.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 30,65 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 30,65 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'018 Punkten notiert. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,25 EUR nach. Mit einem Wert von 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 44'827 RTL-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 21,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 8,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. RTL dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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