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18.09.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL wird am Mittag ausgebremst

RTL Aktie News: RTL wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 31,90 EUR.

RTL
29.90 CHF -1.46%
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Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,90 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'487 Punkten liegt. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 31,80 EUR. Mit einem Wert von 32,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'756 RTL-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 22,26 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Mit Abgaben von 9,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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