RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit Abschlägen

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 31,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'454 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 31,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 323 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 10,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je RTL-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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