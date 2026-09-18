RTL Aktie News: RTL tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 31,65 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'233 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 31,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 25'860 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,00 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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