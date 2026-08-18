RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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18.08.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Die Aktie von RTL zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 31,40 EUR.
Das Papier von RTL konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 31,40 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 31,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2'609 RTL-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. 24,20 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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