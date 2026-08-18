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18.08.2026 16:29:00

RTL Aktie News: Anleger greifen bei RTL am Dienstagnachmittag zu

RTL Aktie News: Anleger greifen bei RTL am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von RTL zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 31,70 EUR.

RTL
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Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 31,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'974 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 31,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59'070 RTL-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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