Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 32,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'284 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 32,90 EUR. Bei 31,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'808 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 16,79 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 28,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.

Die RTL-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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