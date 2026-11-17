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17.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Dienstagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RTL. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 32,35 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 32,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'275 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 32,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 14'619 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 20,56 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 28,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 14,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 12.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je RTL-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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