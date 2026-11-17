Das Papier von RTL legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'240 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 32,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,75 EUR. Bisher wurden heute 64'476 RTL-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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