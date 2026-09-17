RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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17.09.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL reagiert am Vormittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 32,40 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 32,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RTL-Aktie legte bis auf 32,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 32,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'905 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. 20,37 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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