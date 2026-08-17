RTL Aktie News: RTL am Montagmittag im Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die RTL-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 31,90 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'464 Punkten steht. Bei 31,85 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9'888 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 22,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,72 Prozent.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2.04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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