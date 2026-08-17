RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit roten Vorzeichen

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 31,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'420 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 31,90 EUR. Bei 32,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'377 RTL-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,72 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie verliert: Streaming-Erfolg gleicht Werbeflaute aus

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 10 Jahren angefallen