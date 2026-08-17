RTL Aktie News: RTL am Montagnachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 31,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'363 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 31,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34'478 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 19,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2026 (28,80 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RTL.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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