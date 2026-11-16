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16.11.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL am Mittag auf rotem Terrain

RTL Aktie News: RTL am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 31,85 EUR abwärts.

RTL
29.36 CHF -1.51%
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Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 31,85 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'730 Punkten steht. Bei 31,55 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18'672 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,45 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 11,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte RTL die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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